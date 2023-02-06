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В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек
В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек - РИА Новости, 06.02.2023
В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек
Не менее 39 человек были извлечены из-под завалов в Латакии после землетрясения, сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на командира пожарной РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:45
2023-02-06T16:03
в мире
латакия (мухафаза)
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
турция
сирийская арабская армия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Не менее 39 человек были извлечены из-под завалов в Латакии после землетрясения, сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на командира пожарной части Латакии подполковника Муханнада Джаафара."При участии солдат Сирийской арабской армии, полиции, а также служащих пожарной части и гражданской обороны в Латакии пожарным удалось спасти 39 человек, а также извлечь тела нескольких погибших", - говорится в сообщении агентства.Командир пожарной части Латакии уточнил, что во время поисково-спасательных работ в том числе были извлечены двое детей и две женщины. Он также добавил, что все силы и техника пожарной части Латакии приведены в состояние повышенной готовности для реагирования на сигналы бедствия с первых минут после землетрясения. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет 403 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
латакия (мухафаза)
сирия
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в мире, латакия (мухафаза), сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, сирийская арабская армия
В мире, Латакия (мухафаза), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, Турция, Сирийская арабская армия
14:45 06.02.2023 (обновлено: 16:03 06.02.2023)
 
В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек

SANA: после землетрясения в сирийской Латакии из под завалов спасли 39 человек

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в сирийской Латакии
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
© РИА Новости
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Не менее 39 человек были извлечены из-под завалов в Латакии после землетрясения, сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на командира пожарной части Латакии подполковника Муханнада Джаафара.
"При участии солдат Сирийской арабской армии, полиции, а также служащих пожарной части и гражданской обороны в Латакии пожарным удалось спасти 39 человек, а также извлечь тела нескольких погибших", - говорится в сообщении агентства.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
Командир пожарной части Латакии уточнил, что во время поисково-спасательных работ в том числе были извлечены двое детей и две женщины. Он также добавил, что все силы и техника пожарной части Латакии приведены в состояние повышенной готовности для реагирования на сигналы бедствия с первых минут после землетрясения. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет 403 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
В миреЛатакия (мухафаза)Сильное землетрясение в Турции и СирииСирияТурцияСирийская арабская армия
 
 
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