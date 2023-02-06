https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1850041377.html

В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек

В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек - РИА Новости, 06.02.2023

В сирийской Латакии после землетрясения спасли 39 человек

Не менее 39 человек были извлечены из-под завалов в Латакии после землетрясения, сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на командира пожарной РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:45

2023-02-06T14:45

2023-02-06T16:03

в мире

латакия (мухафаза)

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

турция

сирийская арабская армия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Не менее 39 человек были извлечены из-под завалов в Латакии после землетрясения, сообщает местное информационное агентство SANA со ссылкой на командира пожарной части Латакии подполковника Муханнада Джаафара."При участии солдат Сирийской арабской армии, полиции, а также служащих пожарной части и гражданской обороны в Латакии пожарным удалось спасти 39 человек, а также извлечь тела нескольких погибших", - говорится в сообщении агентства.Командир пожарной части Латакии уточнил, что во время поисково-спасательных работ в том числе были извлечены двое детей и две женщины. Он также добавил, что все силы и техника пожарной части Латакии приведены в состояние повышенной готовности для реагирования на сигналы бедствия с первых минут после землетрясения. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет 403 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

латакия (мухафаза)

сирия

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в мире, латакия (мухафаза), сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, сирийская арабская армия