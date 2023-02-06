10:24 06.02.2023 (обновлено: 16:15 06.02.2023)
Евросоюз готов оказать помощь Турции и Сирии в связи с землетрясением
Главы МИД Швеции и Италии заявили о готовности помочь Турции и Сирии после землетрясения
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ЦЮРИХ/РИМ, 6 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы оказать Турции и Сирии помощь после землетрясения, в результате которого в странах погибли и пострадали сотни человек, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.
"Я глубоко сожалею об ужасных последствиях землетрясения в Турции и Сирии с большим числом погибших. Поскольку Швеция председательствует в Совете ЕС, мы собираемся обратиться к (главе МИД Турции - ред.) Мевлюту Чавушоглу и к Сирии для координации усилий ЕС по оказанию помощи этим странам в этой катастрофе", - написал Билльстрём в своём Twitter.
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна готова направить в Турцию специалистов службы гражданской обороны для ликвидации последствии землетрясения. "Я только что говорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить ему близость Италии и предоставить в распоряжение нашу службу гражданской обороны", - написал он в Twitter.
Также Таяни выразил поддержку сирийскому народу, "перенесшим еще один тяжелый удар" после многих лет войны, а также подчеркнул, что МИД Италии связывается со всеми итальянцами, проживающими в районах, затронутых землетрясениями.
Как сообщил правительственный Дворец Киджи, премьер Италии Джорджа Мелони на постоянной основе получает информацию о землетрясении на границе Турции и Сирии. Глава итальянского Совмина выражает "близость и солидарность" с пострадавшим населениям. Служба гражданской обороны "уже выразила готовить оказать первую помощь", говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.