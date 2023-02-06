https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850149387.html

В Турции открыли горячую линию для российских туристов

В Турции открыли горячую линию для российских туристов - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции открыли горячую линию для российских туристов

Горячая линия открыта для российских туристов в Турции в связи с землетрясением, сообщается в Telegram-канале "Объясняем.рф". РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:41

2023-02-06T21:41

2023-02-06T21:41

туризм

турция

сирия

россия

реджеп тайип эрдоган

ассоциация "турпомощь"

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Горячая линия открыта для российских туристов в Турции в связи с землетрясением, сообщается в Telegram-канале "Объясняем.рф". Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации "Турпомощь" - +7-499-678-12-03. Также самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России - +7-495-695-45-45. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

турция

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, ассоциация "турпомощь", сильное землетрясение в турции и сирии