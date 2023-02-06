https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850141156.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651 - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, более 11 тысяч человек получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:27

2023-02-06T20:27

2023-02-06T21:37

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

кахраманмараш

алеппо

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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, более 11 тысяч человек получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter."На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1651, ранены 11 119 человек", — уточнил он.Как сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, количество обрушившихся зданий достигло 5606.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 593 человека и более 1,4 тысячи пострадали.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, стал одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

турция

кахраманмараш

алеппо

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Российские военнослужащие в Сирии помогают разбирать завалы после землетрясения Глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения, которое произошло в стране, сообщили в понедельник в Минобороны России. 2023-02-06T20:27 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, кахраманмараш, алеппо