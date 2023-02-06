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Вице-президент Турции призвал готовится к росту числа жертв землетрясения

Вице-президент Турции призвал готовится к росту числа жертв землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Вице-президент Турции призвал готовится к росту числа жертв землетрясения

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числу погибших и раненых при землетрясении в Турции. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:14

2023-02-06T19:14

2023-02-06T19:18

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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числу погибших и раненых при землетрясении в Турции. Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции, по последним данным, выросло до 1541, еще 9733 человека получили ранения. "Те цифры, которые я вам привел, это на данный момент. Не хотелось бы об этом говорить, но, к сожалению, нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых", - сказал вице-президент Турции. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

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