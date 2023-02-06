Вице-президент Турции призвал готовится к росту числа жертв землетрясения

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числу погибших и раненых при землетрясении в Турции. Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции, по последним данным, выросло до 1541, еще 9733 человека получили ранения. "Те цифры, которые я вам привел, это на данный момент. Не хотелось бы об этом говорить, но, к сожалению, нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых", - сказал вице-президент Турции. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числу погибших и раненых при землетрясении в Турции.
Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции, по последним данным, выросло до 1541, еще 9733 человека получили ранения.
"Те цифры, которые я вам привел, это на данный момент. Не хотелось бы об этом говорить, но, к сожалению, нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых", - сказал вице-президент Турции.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.