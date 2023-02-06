https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850104171.html

Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек

Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1498 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:26

2023-02-06T17:26

2023-02-06T17:42

землетрясение

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.Ранее управление сообщало о 1121 погибшем."На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834",- сообщил Сезер журналистам.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.

турция

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, турция