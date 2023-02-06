https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850096821.html

Житель Алеппо рассказал о последствиях землетрясения

Житель Алеппо рассказал о последствиях землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Житель Алеппо рассказал о последствиях землетрясения

В сирийском Алеппо продолжается разбор завалов после повторного землетрясения, много людей покинули свои дома в целях безопасности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:04

2023-02-06T17:04

2023-02-06T17:09

в мире

алеппо

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В сирийском Алеппо продолжается разбор завалов после повторного землетрясения, много людей покинули свои дома в целях безопасности, рассказал РИА Новости местный житель. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов. "Мы находимся в районе аль-Азизия. Сегодня в 4.30 было очень сильное землетрясение. В Алеппо упало больше 65 зданий. Сейчас смотрят, кто остался в живых. Опять в 13.35 было второе землетрясение, но небольшое – всего 10 секунд. Можно говорить, 70% людей сейчас находятся на улице – в парках, на площадях", - рассказал об обстановке местный житель Алеппо. С его слов, много семей покинуло жилые дома и уехало в сельскую местность. Часть горожан паркуют автомобили на площадях, ожидая повторных подземных толчков. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.

алеппо

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, алеппо, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии