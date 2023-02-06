https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850086853.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1498 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1498 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1498 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:37

2023-02-06T16:37

2023-02-06T17:38

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850084792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dfebd5bdb6474f99e0f880e8ee0614f.jpg

АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер."На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834", — сказал он журналистам.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии