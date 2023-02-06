Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1498 человек

АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер."На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834", — сказал он журналистам.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498 человек, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
"На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834", — сказал он журналистам.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек.
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