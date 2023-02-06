https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850058556.html

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 403 человек

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 403 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 403 человек

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 403, пострадали почти 1300 человек, заявил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:29

2023-02-06T15:29

2023-02-06T15:43

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

кахраманмараш

башар асад

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 403, пострадали почти 1300 человек, заявил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия."Число погибших в результате землетрясения возросло до 403 человек, пострадали еще 1284", - цитирует сирийское информационное агентство SANA заявление чиновника.Ранее сирийский минздрав сообщал о 371 погибшем и 1089 пострадавших.Как заявил РИА Новости министр муниципального управления страны Хусейн Махлюф, Сирия мобилизует все имеющиеся возможности, чтобы справиться с последствиями землетрясения. Он сообщил, что на заседании правительства во главе с президентом Башаром Асадом разработан “полномасштабный план действий и оперативного реагирования для всех госорганизаций".Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

сирия

турция

кахраманмараш

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сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, кахраманмараш, башар асад, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)