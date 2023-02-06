https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850053505.html

При землетрясении в Турции обрушились 2824 здания

При землетрясении в Турции обрушились 2824 здания - РИА Новости, 06.02.2023

При землетрясении в Турции обрушились 2824 здания

При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:14

2023-02-06T15:14

2023-02-06T15:54

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

сильное землетрясение на востоке турции - 2010 год

реджеп тайип эрдоган

кахраманмараш

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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших возросло до 403, ранения и травмы получили порядка 1,3 тысячи человек. Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.В 13:24 в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.Как передавал корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось в Анкаре и ее окрестностях.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850045919.html

турция

кахраманмараш

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, сильное землетрясение на востоке турции - 2010 год, реджеп тайип эрдоган, кахраманмараш