При землетрясении в Турции обрушились 2824 здания

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших возросло до 403, ранения и травмы получили порядка 1,3 тысячи человек. Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.В 13:24 в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.Как передавал корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось в Анкаре и ее окрестностях.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.
АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. При землетрясении в Турции обрушились почти три тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
"На данный момент число погибших 1014. Обрушились 2824 здания", — уточнил чиновник.
Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших возросло до 403, ранения и травмы получили порядка 1,3 тысячи человек. Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
В 13:24 в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.
Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.
Как передавал корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось в Анкаре и ее окрестностях.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.
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