https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850051870.html

Захарова опубликовала видео землетрясения в Багдаде

Захарова опубликовала видео землетрясения в Багдаде - РИА Новости, 06.02.2023

Захарова опубликовала видео землетрясения в Багдаде

В столице Ирака Багдаде, где с визитом находится глава российского МИД Сергей Лавров, снова ощущалось землетрясение, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:09

2023-02-06T15:09

2023-02-06T15:09

в мире

багдад (город)

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В столице Ирака Багдаде, где с визитом находится глава российского МИД Сергей Лавров, снова ощущалось землетрясение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Багдаде опять ощущалось землетрясение", - написала Захарова в своем телеграм-канале. В понедельник 6 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Ираке, у него уже состоялась встреча с министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном.

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, багдад (город), сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сильное землетрясение в турции и сирии