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Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы - РИА Новости, 06.02.2023
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Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы
Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы - РИА Новости, 06.02.2023
Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы
Страны Евросоюза направили десять поисково-спасательных групп в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения в этой стране, говорится в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:58
2023-02-06T14:58
в мире
здоровье - общество
турция
греция
сирия
кириакос мицотакис
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ/АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза направили десять поисково-спасательных групп в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения в этой стране, говорится в сообщении Еврокомиссии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Поступают сообщения о сотнях погибших в Турции и Сирии. "Европейский центр экстренного реагирования находится в прямом контакте с турецкими властями для координации дополнительной поддержки в случае необходимости", - отметили в ЕК. По данным Еврокомиссии, поисково-спасительные группы направлены из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Нидерландов, Польши, Румынии. Свою помощь предложили Италия и Венгрия. Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, от Сирии пока не поступало запросов на оказание помощи. В случае поступления таких запросов ЕС готов их рассмотреть. Он напомнил, что ЕС оказывает помощь через гуманитарные организации, а не напрямую сирийским властям. Греция немедленно направляет спасателей и помощь для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сразу же заявил о готовности оказать помощь и выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями. "Греция полностью готова ответить на запросы двух государств и двух народов, отправив немедленно помощь для борьбы с последствиями этого бедствий. По служебным и дипломатическим каналам уже осуществляются контакты. Греция будет первой страной, которая окажет помощь. Предпринимаются усилия, чтобы в течение дня вылетел самолет С-130 со спасателями отряда ЕМАК (специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий пожарной службы), с сотрудниками службы скорой помощи, с гуманитарными и медицинскими материалами", - сказал Иконому. По его словам, в миссии участвует и специалист по антисейсмической защите, президент Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас. Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции сообщило, что по распоряжению премьер-министра Мицотакиса Греция немедленно отреагировала на просьбу Турции направить помощь для ликвидации разрушительных последствий мощного землетрясения. "В частности, в ближайшие часы вылетит группа из 21 пожарного из 1-го подразделения ЕМАК с двумя собаками-спасателями и специальной машиной. Команду будут сопровождать офицер-инженер пожарной команды, имеющий опыт укрепления руин обрушившихся зданий, пять врачей и спасателей из ЕКАВ (службы скорой помощи), а также президент OASP", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. Миссия отправится на самолете C-130 из аэропорта Элевсина. Отношения Греции и Турции серьезно ухудшились в последние годы. Однако в случае бедствий государства оказывают помощь друг другу.
https://rsport.ria.ru/20230206/turtsiya-1850040100.html
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в мире, здоровье - общество, турция, греция, сирия, кириакос мицотакис, еврокомиссия, евросоюз, с-130, c-130 hercules, землетрясение в турции и сирии
В мире, Здоровье - Общество, Турция, Греция, Сирия, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия, Евросоюз, С-130, C-130 Hercules, Землетрясение в Турции и Сирии
14:58 06.02.2023
 
Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы

ЕС направил в Турцию поисково-спасательные группы для ликвидации последствий землетрясения

© AP Photo / Mahmut BozarslanПоследствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Mahmut Bozarslan
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ/АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза направили десять поисково-спасательных групп в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения в этой стране, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Поступают сообщения о сотнях погибших в Турции и Сирии.
Болельщики Фенербахче - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:38
В Турции приостановлены все спортивные турниры после землетрясения
"Европейский центр экстренного реагирования находится в прямом контакте с турецкими властями для координации дополнительной поддержки в случае необходимости", - отметили в ЕК.
По данным Еврокомиссии, поисково-спасительные группы направлены из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Нидерландов, Польши, Румынии. Свою помощь предложили Италия и Венгрия.
Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, от Сирии пока не поступало запросов на оказание помощи. В случае поступления таких запросов ЕС готов их рассмотреть.
Он напомнил, что ЕС оказывает помощь через гуманитарные организации, а не напрямую сирийским властям.
Греция немедленно направляет спасателей и помощь для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сразу же заявил о готовности оказать помощь и выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями. "Греция полностью готова ответить на запросы двух государств и двух народов, отправив немедленно помощь для борьбы с последствиями этого бедствий. По служебным и дипломатическим каналам уже осуществляются контакты. Греция будет первой страной, которая окажет помощь. Предпринимаются усилия, чтобы в течение дня вылетел самолет С-130 со спасателями отряда ЕМАК (специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий пожарной службы), с сотрудниками службы скорой помощи, с гуманитарными и медицинскими материалами", - сказал Иконому.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
По его словам, в миссии участвует и специалист по антисейсмической защите, президент Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас.
Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции сообщило, что по распоряжению премьер-министра Мицотакиса Греция немедленно отреагировала на просьбу Турции направить помощь для ликвидации разрушительных последствий мощного землетрясения.
"В частности, в ближайшие часы вылетит группа из 21 пожарного из 1-го подразделения ЕМАК с двумя собаками-спасателями и специальной машиной. Команду будут сопровождать офицер-инженер пожарной команды, имеющий опыт укрепления руин обрушившихся зданий, пять врачей и спасателей из ЕКАВ (службы скорой помощи), а также президент OASP", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Миссия отправится на самолете C-130 из аэропорта Элевсина.
Отношения Греции и Турции серьезно ухудшились в последние годы. Однако в случае бедствий государства оказывают помощь друг другу.
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:53
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и СирииЧереда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
 
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