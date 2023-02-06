Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы

БРЮССЕЛЬ/АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза направили десять поисково-спасательных групп в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения в этой стране, говорится в сообщении Еврокомиссии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. Поступают сообщения о сотнях погибших в Турции и Сирии. "Европейский центр экстренного реагирования находится в прямом контакте с турецкими властями для координации дополнительной поддержки в случае необходимости", - отметили в ЕК. По данным Еврокомиссии, поисково-спасительные группы направлены из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Нидерландов, Польши, Румынии. Свою помощь предложили Италия и Венгрия. Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, от Сирии пока не поступало запросов на оказание помощи. В случае поступления таких запросов ЕС готов их рассмотреть. Он напомнил, что ЕС оказывает помощь через гуманитарные организации, а не напрямую сирийским властям. Греция немедленно направляет спасателей и помощь для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сразу же заявил о готовности оказать помощь и выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями. "Греция полностью готова ответить на запросы двух государств и двух народов, отправив немедленно помощь для борьбы с последствиями этого бедствий. По служебным и дипломатическим каналам уже осуществляются контакты. Греция будет первой страной, которая окажет помощь. Предпринимаются усилия, чтобы в течение дня вылетел самолет С-130 со спасателями отряда ЕМАК (специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий пожарной службы), с сотрудниками службы скорой помощи, с гуманитарными и медицинскими материалами", - сказал Иконому. По его словам, в миссии участвует и специалист по антисейсмической защите, президент Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас. Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции сообщило, что по распоряжению премьер-министра Мицотакиса Греция немедленно отреагировала на просьбу Турции направить помощь для ликвидации разрушительных последствий мощного землетрясения. "В частности, в ближайшие часы вылетит группа из 21 пожарного из 1-го подразделения ЕМАК с двумя собаками-спасателями и специальной машиной. Команду будут сопровождать офицер-инженер пожарной команды, имеющий опыт укрепления руин обрушившихся зданий, пять врачей и спасателей из ЕКАВ (службы скорой помощи), а также президент OASP", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. Миссия отправится на самолете C-130 из аэропорта Элевсина. Отношения Греции и Турции серьезно ухудшились в последние годы. Однако в случае бедствий государства оказывают помощь друг другу.
БРЮССЕЛЬ/АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза направили десять поисково-спасательных групп в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения в этой стране, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице ЛиванаБейруте. Поступают сообщения о сотнях погибших в Турции и Сирии.
Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, от Сирии пока не поступало запросов на оказание помощи. В случае поступления таких запросов ЕС готов их рассмотреть.
Он напомнил, что ЕС оказывает помощь через гуманитарные организации, а не напрямую сирийским властям.
Греция немедленно направляет спасателей и помощь для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сразу же заявил о готовности оказать помощь и выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями. "Греция полностью готова ответить на запросы двух государств и двух народов, отправив немедленно помощь для борьбы с последствиями этого бедствий. По служебным и дипломатическим каналам уже осуществляются контакты. Греция будет первой страной, которая окажет помощь. Предпринимаются усилия, чтобы в течение дня вылетел самолет С-130 со спасателями отряда ЕМАК (специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий пожарной службы), с сотрудниками службы скорой помощи, с гуманитарными и медицинскими материалами", - сказал Иконому.
По его словам, в миссии участвует и специалист по антисейсмической защите, президент Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) профессор Эфтимиос Ленкас.
Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции сообщило, что по распоряжению премьер-министра Мицотакиса Греция немедленно отреагировала на просьбу Турции направить помощь для ликвидации разрушительных последствий мощного землетрясения.
"В частности, в ближайшие часы вылетит группа из 21 пожарного из 1-го подразделения ЕМАК с двумя собаками-спасателями и специальной машиной. Команду будут сопровождать офицер-инженер пожарной команды, имеющий опыт укрепления руин обрушившихся зданий, пять врачей и спасателей из ЕКАВ (службы скорой помощи), а также президент OASP", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Миссия отправится на самолете C-130 из аэропорта Элевсина.
Отношения Греции и Турции серьезно ухудшились в последние годы. Однако в случае бедствий государства оказывают помощь друг другу.
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