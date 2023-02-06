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Толчки от землетрясения в Турции и Сирии дошли до Гренландии

Толчки от землетрясения в Турции и Сирии дошли до Гренландии - РИА Новости, 06.02.2023

Толчки от землетрясения в Турции и Сирии дошли до Гренландии

Толчки от мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии, ощущались даже в Гренландии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Датский... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:57

2023-02-06T14:57

2023-02-06T16:38

в мире

турция

сирия

гренландия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Толчки от мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии, ощущались даже в Гренландии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Датский геологический институт. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека."Значительные землетрясения в Турции были очевидно зафиксированы на сейсмографах Дании и Гренландии", - сообщила агентству сейсмолог Тина Ларсен.Власти многих стран уже выразили поддержку пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии и заявили о готовности направить туда спасателей.

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гренландия

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