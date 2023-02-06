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Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
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Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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Турция, Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, Видео
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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14:53 06.02.2023 (обновлено: 15:21 06.02.2023)
 

Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и Сирии

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Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
 
ТурцияСирия
 
 
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