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В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8 - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8 - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8
Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:10
2023-02-06T14:20
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сирия
ливан
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде в 5,4, позднее она была увеличена.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов. Через несколько минут европейские сейсмологи сообщали о еще одном подземном толчке магнитудой 6,0.Новый толчок зафиксирован в 10.51 по времени UTC (13.51 мск) в 17 километрах от города Малатья. Очаг залегал на глубине восьми километров.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сирия, ливан
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сирия, Ливан
14:10 06.02.2023 (обновлено: 14:20 06.02.2023)
 
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8

Сейсмологи сообщили о новом подземном толчке магнитудой 5,8 в Турции

© AP Photo / IHA agencyСпасатели на месте землетрясения в Турции
Спасатели на месте землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Спасатели на месте землетрясения в Турции
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее сообщалось о магнитуде в 5,4, позднее она была увеличена.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов. Через несколько минут европейские сейсмологи сообщали о еще одном подземном толчке магнитудой 6,0.
Новый толчок зафиксирован в 10.51 по времени UTC (13.51 мск) в 17 километрах от города Малатья. Очаг залегал на глубине восьми километров.
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В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)СирияЛиван
 
 
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