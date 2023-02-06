https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031908.html

В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8

В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8 - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8

Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:10

2023-02-06T14:10

2023-02-06T14:20

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сирия

ливан

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде в 5,4, позднее она была увеличена.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов. Через несколько минут европейские сейсмологи сообщали о еще одном подземном толчке магнитудой 6,0.Новый толчок зафиксирован в 10.51 по времени UTC (13.51 мск) в 17 километрах от города Малатья. Очаг залегал на глубине восьми километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сирия, ливан