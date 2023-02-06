https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031908.html
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8 - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8
Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:10
2023-02-06T14:10
2023-02-06T14:20
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сирия
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0f034d618c00b36caac31257e1605f5.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в Турции в 13.51 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде в 5,4, позднее она была увеличена.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов. Через несколько минут европейские сейсмологи сообщали о еще одном подземном толчке магнитудой 6,0.Новый толчок зафиксирован в 10.51 по времени UTC (13.51 мск) в 17 километрах от города Малатья. Очаг залегал на глубине восьми километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
сирия
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955580_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_1523063e691ad1a6992117340d2e3a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сирия, ливан
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сирия, Ливан
14:10 06.02.2023 (обновлено: 14:20 06.02.2023)
В Турции зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,8
Сейсмологи сообщили о новом подземном толчке магнитудой 5,8 в Турции