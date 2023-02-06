https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031791.html

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека, пострадали более тысячи, заявил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:10

2023-02-06T14:10

2023-02-06T14:16

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека, пострадали более тысячи, заявил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия."Число погибших в результате землетрясения возросло до 371 человека, пострадали еще 1089", - цитирует сирийское информационное агентство SANA заявление министра.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, а также на севере Ирака и в столице страны Багдаде. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.

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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии