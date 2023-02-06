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Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц - РИА Новости, 06.02.2023
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Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц - РИА Новости, 06.02.2023
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц
Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:54
2023-02-06T13:54
в мире
турция
азербайджан
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц… Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в некоторых азербайджанских районах. В частности, в Нахичевани и Лянкяране", - сказал Етирмишли на пресс-конференции в Баку. Он добавил, что "в Турции произошло естественное землетрясение" – сейсмологи установили, что "толчки произошли непосредственно в результате геодинамических процессов в земле".
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в мире, турция, азербайджан, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Азербайджан, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:54 06.02.2023
 
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц

Азербайджанские сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц… Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в некоторых азербайджанских районах. В частности, в Нахичевани и Лянкяране", - сказал Етирмишли на пресс-конференции в Баку.
Он добавил, что "в Турции произошло естественное землетрясение" – сейсмологи установили, что "толчки произошли непосредственно в результате геодинамических процессов в земле".
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреТурцияАзербайджанСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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