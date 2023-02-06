https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850025795.html
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц - РИА Новости, 06.02.2023
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц
Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:54
2023-02-06T13:54
2023-02-06T13:54
в мире
турция
азербайджан
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955518_0:61:1422:861_1920x0_80_0_0_f70be84f43b3e69ec6579d66bca13e94.jpg
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц… Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в некоторых азербайджанских районах. В частности, в Нахичевани и Лянкяране", - сказал Етирмишли на пресс-конференции в Баку. Он добавил, что "в Турции произошло естественное землетрясение" – сейсмологи установили, что "толчки произошли непосредственно в результате геодинамических процессов в земле".
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
азербайджан
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955518_109:0:1422:985_1920x0_80_0_0_b9eaca20de7a223f149117ee7914b043.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, азербайджан, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Азербайджан, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц
Азербайджанские сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц