https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850025795.html

Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц

Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц - РИА Новости, 06.02.2023

Сейсмологи: афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц

Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:54

2023-02-06T13:54

2023-02-06T13:54

в мире

турция

азербайджан

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955518_0:61:1422:861_1920x0_80_0_0_f70be84f43b3e69ec6579d66bca13e94.jpg

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц, заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц… Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в некоторых азербайджанских районах. В частности, в Нахичевани и Лянкяране", - сказал Етирмишли на пресс-конференции в Баку. Он добавил, что "в Турции произошло естественное землетрясение" – сейсмологи установили, что "толчки произошли непосредственно в результате геодинамических процессов в земле".

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

азербайджан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, азербайджан, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии