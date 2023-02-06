https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021013.html

Ученый сравнил землетрясение в Турции со 130 атомными бомбами

Ученый сравнил землетрясение в Турции со 130 атомными бомбами - РИА Новости, 06.02.2023

Ученый сравнил землетрясение в Турции со 130 атомными бомбами

Произошедшее в ночь на понедельник землетрясение с эпицентром в Турции уступает по разрушительности лишь катастрофе августа 1999 года, когда жертвами стихии... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:39

2023-02-06T13:39

2023-02-06T13:49

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Произошедшее в ночь на понедельник землетрясение с эпицентром в Турции уступает по разрушительности лишь катастрофе августа 1999 года, когда жертвами стихии стали более 17 тысяч человек, его мощность аналогична мощности 130 атомных бомб, заявили турецкие ученые. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. "Землетрясение ощущалось в 8-10 провинциях. Мы говорим о разломе протяженностью порядка 180 километров, он прошел ровно по линии Восточно-Анатолийского разлома. Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года", - заявил директор центра сейсмических исследований Кандилли Халук Озенер агентству DHA. Он предупредил, что афтершоки могут продолжаться довольно продолжительное время и призвал не входить в здания, поврежденные землетрясением. В свою очередь ученый-геофизик Ахмет Эрджан заявил газете Duvar, что афтершоки могут продолжаться 2-3 года. "Мощность землетрясения аналогична силе 130 атомных бомб", - отметил Эрджан. Он исключил вероятность землетрясения в районе Мраморного моря в ближайшее время.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

сирия

кахраманмараш

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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии