МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его информации, оно произошло в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА. Рано утром в провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года — обрушилось более двух тысяч зданий, погибло свыше 900 человек, более пяти тысяч ранено.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших превысило 370, ранения и травмы получили порядка 1,1 тысячи человек.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА.
Рано утром в провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года — обрушилось более двух тысяч зданий, погибло свыше 900 человек, более пяти тысяч ранено.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших превысило 370, ранения и травмы получили порядка 1,1 тысячи человек.
Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
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