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В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7 - РИА Новости, 06.02.2023
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В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7 - РИА Новости, 06.02.2023
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:34
2023-02-06T15:06
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его информации, оно произошло в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА. Рано утром в провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года — обрушилось более двух тысяч зданий, погибло свыше 900 человек, более пяти тысяч ранено.Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших превысило 370, ранения и травмы получили порядка 1,1 тысячи человек.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:34 06.02.2023 (обновлено: 15:06 06.02.2023)
 
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7

Новое землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в центральной части Турции

© AFP 2023 / ILYAS AKENGINПоследствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, оно произошло в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.
Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.
Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА.
Рано утром в провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года — обрушилось более двух тысяч зданий, погибло свыше 900 человек, более пяти тысяч ранено.
Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших превысило 370, ранения и травмы получили порядка 1,1 тысячи человек.
Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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