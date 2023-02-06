https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850017022.html

Землетрясение в Турции отозвалось на Северном Кавказе

Землетрясение в Турции отозвалось на Северном Кавказе - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение в Турции отозвалось на Северном Кавказе

Толчки низкого энергетического класса фиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии, Чечне после землетрясения в Турции, но люди ничего не почувствовали,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:30

2023-02-06T13:30

2023-02-06T13:30

турция

грузия

землетрясение в турции и сирии

южная осетия

безопасность

россия

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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Толчки низкого энергетического класса фиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии, Чечне после землетрясения в Турции, но люди ничего не почувствовали, сообщил РИА Новости представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН. "Мы вообще в принципе фиксировали все, что произошло в Турции. И на территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской республике и Северной Осетии", - сказал собеседник агентства. По его словам, толчки были неощутимы для людей. "Мы заметили после часа ночи, у нас стали на нашей территории землетрясения происходить больше, чем обычно, так скажем. Сейсмологическая ситуация как может активизироваться, так и может пройти тихо-спокойно, не ощущаясь. Поэтому, да, вот у нас впервые такое, Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно", - отметили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло глубокой ночью в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали более 5,3 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Как заявили турецкие ученые, по разрушительности нынешнее землетрясение уступает лишь катастрофе 1999 года, когда погибли более 17 тысяч человек.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html

турция

грузия

южная осетия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, грузия, землетрясение в турции и сирии, южная осетия, безопасность, россия