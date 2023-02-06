Землетрясение в Турции отозвалось на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Толчки низкого энергетического класса фиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии, Чечне после землетрясения в Турции, но люди ничего не почувствовали, сообщил РИА Новости представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН. "Мы вообще в принципе фиксировали все, что произошло в Турции. И на территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской республике и Северной Осетии", - сказал собеседник агентства. По его словам, толчки были неощутимы для людей. "Мы заметили после часа ночи, у нас стали на нашей территории землетрясения происходить больше, чем обычно, так скажем. Сейсмологическая ситуация как может активизироваться, так и может пройти тихо-спокойно, не ощущаясь. Поэтому, да, вот у нас впервые такое, Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно", - отметили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло глубокой ночью в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали более 5,3 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Как заявили турецкие ученые, по разрушительности нынешнее землетрясение уступает лишь катастрофе 1999 года, когда погибли более 17 тысяч человек.
ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Толчки низкого энергетического класса фиксировали в Северной и Южной Осетии, Грузии, Чечне после землетрясения в Турции, но люди ничего не почувствовали, сообщил РИА Новости представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Мы вообще в принципе фиксировали все, что произошло в Турции. И на территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской республике и Северной Осетии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, толчки были неощутимы для людей. "Мы заметили после часа ночи, у нас стали на нашей территории землетрясения происходить больше, чем обычно, так скажем. Сейсмологическая ситуация как может активизироваться, так и может пройти тихо-спокойно, не ощущаясь. Поэтому, да, вот у нас впервые такое, Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно", - отметили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло глубокой ночью в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали более 5,3 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице ЛиванаБейруте.
Как заявили турецкие ученые, по разрушительности нынешнее землетрясение уступает лишь катастрофе 1999 года, когда погибли более 17 тысяч человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.