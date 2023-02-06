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В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек
В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек
Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:12
2023-02-06T14:39
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ.По словам президента, сложно спрогнозировать окончательное число погибших."Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями", — добавил Эрдоган.Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовало три десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.От землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 326, ранения и травмы получили 1042 человека.
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Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
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турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:12 06.02.2023 (обновлено: 14:39 06.02.2023)
 
В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек

Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5385

© AFP 2023 / ILYAS AKENGINПоследствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ.
"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", — сказал он.
По словам президента, сложно спрогнозировать окончательное число погибших.
"Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями", — добавил Эрдоган.
Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.
Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.
Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовало три десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.
От землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 326, ранения и травмы получили 1042 человека.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
ТурцияВ миреСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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