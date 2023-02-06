https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850012905.html

В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек

В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:12

2023-02-06T13:12

2023-02-06T14:39

турция

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ.По словам президента, сложно спрогнозировать окончательное число погибших."Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями", — добавил Эрдоган.Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовало три десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.От землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 326, ранения и травмы получили 1042 человека.

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции 2023-02-06T13:12 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии