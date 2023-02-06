В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ.По словам президента, сложно спрогнозировать окончательное число погибших."Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями", — добавил Эрдоган.Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовало три десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.От землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 326, ранения и травмы получили 1042 человека.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ.
"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", — сказал он.
По словам президента, сложно спрогнозировать окончательное число погибших.
"Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями", — добавил Эрдоган.
Он также сообщил, что в разных городах обрушились 2818 зданий.
Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года — его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкаре получила предложения от помощи от 45 стран, рассказал он.
Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовало три десятка афтершоков. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.
От землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 326, ранения и травмы получили 1042 человека.
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