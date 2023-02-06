https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850008312.html

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 326 человек

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 326 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 326 человек

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 326, пострадали 1042 человека, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:04

2023-02-06T13:04

2023-02-06T15:44

сирия

в мире

землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 326, пострадали 1042 человека, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.Ранее сообщалось о 248 погибших и 700 пострадавших.Он отметил, что эти данные не являются окончательными, продолжаются спасательные работы.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, в Турции погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

сирия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сирия, в мире, землетрясение в турции и сирии