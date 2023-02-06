Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения

АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель. "У нас неплохо работает "сарафанное радио" из-за войны. Мы привыкли помогать друг другу. Сообщают, что в городе разрушено 46 зданий, 320 человек погибло, 1195 пострадало. Сейчас власти открыли горячую линию для поиска пострадавших. Взаимодействуют все службы – гражданская оборона, Красный полумесяц, скорая, пожарные. Просят сообщать о любых инцидентах ", - рассказал собеседник агентства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
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АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель.
"У нас неплохо работает "сарафанное радио" из-за войны. Мы привыкли помогать друг другу. Сообщают, что в городе разрушено 46 зданий, 320 человек погибло, 1195 пострадало. Сейчас власти открыли горячую линию для поиска пострадавших. Взаимодействуют все службы – гражданская оборона, Красный полумесяц, скорая, пожарные. Просят сообщать о любых инцидентах ", - рассказал собеседник агентства.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.
В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.
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