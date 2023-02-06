https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850002333.html

Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения

Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения

В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:46

2023-02-06T12:46

2023-02-06T12:46

в мире

алеппо

сирия

землетрясение в турции и сирии

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АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель. "У нас неплохо работает "сарафанное радио" из-за войны. Мы привыкли помогать друг другу. Сообщают, что в городе разрушено 46 зданий, 320 человек погибло, 1195 пострадало. Сейчас власти открыли горячую линию для поиска пострадавших. Взаимодействуют все службы – гражданская оборона, Красный полумесяц, скорая, пожарные. Просят сообщать о любых инцидентах ", - рассказал собеседник агентства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.

алеппо

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо 2023-02-06T12:46 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, алеппо, сирия, землетрясение в турции и сирии