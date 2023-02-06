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Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения
Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения
В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:46
2023-02-06T12:46
в мире
алеппо
сирия
землетрясение в турции и сирии
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АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель. "У нас неплохо работает "сарафанное радио" из-за войны. Мы привыкли помогать друг другу. Сообщают, что в городе разрушено 46 зданий, 320 человек погибло, 1195 пострадало. Сейчас власти открыли горячую линию для поиска пострадавших. Взаимодействуют все службы – гражданская оборона, Красный полумесяц, скорая, пожарные. Просят сообщать о любых инцидентах ", - рассказал собеседник агентства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.
алеппо
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
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в мире, алеппо, сирия, землетрясение в турции и сирии
В мире, Алеппо, Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии
12:46 06.02.2023
 
Житель Алеппо рассказал о разрушениях в городе после землетрясения

Житель Алеппо сообщил, что в городе разрушены десятки зданий и мечетей после землетрясения

© AP Photo / Hawar News AgencyНа месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Hawar News Agency
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Алеппо разрушены десятки зданий, в том числе древние мечети, местные власти открыли горячую линию для жителей города, рассказал РИА Новости местный житель.
"У нас неплохо работает "сарафанное радио" из-за войны. Мы привыкли помогать друг другу. Сообщают, что в городе разрушено 46 зданий, 320 человек погибло, 1195 пострадало. Сейчас власти открыли горячую линию для поиска пострадавших. Взаимодействуют все службы – гражданская оборона, Красный полумесяц, скорая, пожарные. Просят сообщать о любых инцидентах ", - рассказал собеседник агентства.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки.
В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
В миреАлеппоСирияЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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