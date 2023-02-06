https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849968815.html

Житель Латакии рассказал о последствиях землетрясения

Житель Латакии рассказал о последствиях землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Житель Латакии рассказал о последствиях землетрясения

Многоэтажный жилой дом полностью разрушен в результате землетрясения в сирийской Латакии, проживающие в ней пять семей погибли, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:13

2023-02-06T11:13

2023-02-06T12:40

в мире

латакия (мухафаза)

сильное землетрясение в турции и сирии

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 фев - РИА Новости. Многоэтажный жилой дом полностью разрушен в результате землетрясения в сирийской Латакии, проживающие в ней пять семей погибли, рассказал РИА Новости местный житель. "В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения. Сложило десятиэтажку, в ней проживало пять семей. Сейчас там работают спасатели. Есть отель "Кристалл Палас" - там тоже разрушения. Пока говорят о 24 погибших и более 220 раненых", - рассказал житель Латакии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

латакия (мухафаза)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латакия (мухафаза), сильное землетрясение в турции и сирии