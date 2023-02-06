https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849958718.html
Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции
Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции
Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы после землетрясения в регионе, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:38
2023-02-06T10:38
2023-02-06T10:51
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сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы после землетрясения в регионе, сообщил в понедельник вице-президент Фуат Октай. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи, сообщил ранее Октай. "Аэропорт "Хатай" в городе Антакья выведен из строя из-за разрушения ВПП", - сообщил на брифинге Октай. Он уточнил, что после землетрясения зафиксированы почти 80 афтершоков. По словам Октая, Турция получила от нескольких стран предложения о помощи, в основном - в виде отправки поисково-спасательных отрядов.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Новости - Туризм
10:38 06.02.2023 (обновлено: 10:51 06.02.2023)
Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции
Вице-президент Турции Октай: аэропорт "Хатай" вышел из строя из-за землетрясения
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы после землетрясения в регионе, сообщил в понедельник вице-президент Фуат Октай.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи, сообщил ранее Октай.
"Аэропорт "Хатай" в городе Антакья выведен из строя из-за разрушения ВПП", - сообщил на брифинге Октай.
Он уточнил, что после землетрясения зафиксированы почти 80 афтершоков.
По словам Октая, Турция получила от нескольких стран предложения о помощи, в основном - в виде отправки поисково-спасательных отрядов.