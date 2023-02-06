https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849958718.html

Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции

Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение разрушило ВПП аэропорта на юго-востоке Турции

Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы после землетрясения в регионе, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:38

2023-02-06T10:38

2023-02-06T10:51

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сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы после землетрясения в регионе, сообщил в понедельник вице-президент Фуат Октай. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи, сообщил ранее Октай. "Аэропорт "Хатай" в городе Антакья выведен из строя из-за разрушения ВПП", - сообщил на брифинге Октай. Он уточнил, что после землетрясения зафиксированы почти 80 афтершоков. По словам Октая, Турция получила от нескольких стран предложения о помощи, в основном - в виде отправки поисково-спасательных отрядов.

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм