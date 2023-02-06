https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957868.html
В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего
В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего
Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:35
2023-02-06T10:35
2023-02-06T10:35
в мире
сирия
хама (мухафаза)
алеппо
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. "Была проведена оценка нынешней ситуации после сильного землетрясения и определение провинций и районов, получивших наибольший урон. Среди них оказались Алеппо, Хама и Латакия", - говорится в заявлении правительства в Telegram-канале. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Алеппо, Землетрясение в Турции и Сирии
В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего
Правительство Сирии: Алеппо, Хама и Латакия больше всего пострадали при землетрясении