https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957868.html

В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего

В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего - РИА Новости, 06.02.2023

В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего

Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:35

2023-02-06T10:35

2023-02-06T10:35

в мире

сирия

хама (мухафаза)

алеппо

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. "Была проведена оценка нынешней ситуации после сильного землетрясения и определение провинций и районов, получивших наибольший урон. Среди них оказались Алеппо, Хама и Латакия", - говорится в заявлении правительства в Telegram-канале. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

сирия

хама (мухафаза)

алеппо

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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, землетрясение в турции и сирии