https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде - РИА Новости, 06.02.2023
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:51
2023-02-06T08:51
2023-02-06T08:52
в мире
мария захарова
россия
турция
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш, оно привело к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы афтершоки. О землетрясении РИА Новости также сообщили очевидцы из ливанской столицы Бейрута и источник в пригороде сирийской Латакии, сирийские СМИ сообщили о разрушениях в ряде провинций. "Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось", - написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849932649.html
россия
турция
багдад (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, турция, багдад (город)
В мире, Мария Захарова, Россия, Турция, Багдад (город)
08:51 06.02.2023 (обновлено: 08:52 06.02.2023)
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Захарова рассказала, что землетрясение в Сирии и Турции ощущалось в Багдаде
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала
об ощущениях от землетрясения в Багдаде.
Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш, оно привело к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы афтершоки. О землетрясении РИА Новости также сообщили очевидцы из ливанской столицы Бейрута и источник в пригороде сирийской Латакии, сирийские СМИ сообщили о разрушениях в ряде провинций.
"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось", - написала она в Telegram-канале.