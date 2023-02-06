https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html

Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде

Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде - РИА Новости, 06.02.2023

Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:51

2023-02-06T08:51

2023-02-06T08:52

в мире

мария захарова

россия

турция

багдад (город)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш, оно привело к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы афтершоки. О землетрясении РИА Новости также сообщили очевидцы из ливанской столицы Бейрута и источник в пригороде сирийской Латакии, сирийские СМИ сообщили о разрушениях в ряде провинций. "Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось", - написала она в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849932649.html

россия

турция

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, мария захарова, россия, турция, багдад (город)