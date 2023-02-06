Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде - РИА Новости, 06.02.2023
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:51
2023-02-06T08:52
в мире
мария захарова
россия
турция
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде. Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш, оно привело к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы афтершоки. О землетрясении РИА Новости также сообщили очевидцы из ливанской столицы Бейрута и источник в пригороде сирийской Латакии, сирийские СМИ сообщили о разрушениях в ряде провинций. "Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось", - написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849932649.html
россия
турция
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, россия, турция, багдад (город)
В мире, Мария Захарова, Россия, Турция, Багдад (город)
08:51 06.02.2023 (обновлено: 08:52 06.02.2023)
 
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде

Захарова рассказала, что землетрясение в Сирии и Турции ощущалось в Багдаде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ощущениях от землетрясения в Багдаде.
Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш, оно привело к разрушениям в центре провинции и ряде других городов. Зафиксированы афтершоки. О землетрясении РИА Новости также сообщили очевидцы из ливанской столицы Бейрута и источник в пригороде сирийской Латакии, сирийские СМИ сообщили о разрушениях в ряде провинций.
"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось", - написала она в Telegram-канале.
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:30
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111
 
В миреМария ЗахароваРоссияТурцияБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала