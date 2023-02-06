https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849928415.html
Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека
Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека - РИА Новости, 06.02.2023
Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека
Более 40 человек погибли и около 200 получили ранения в трех провинциях Сирии в результате землетрясения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:41
2023-02-06T07:41
2023-02-06T08:33
землетрясение в турции и сирии
сирия
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Более 40 человек погибли и около 200 получили ранения в трех провинциях Сирии в результате землетрясения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны."Жертвами землетрясения в провинциях Хама, Алеппо и Латакия стали 42 человека, около 200 получили ранения. Эти цифры ещё не окончательные", - сказал помощник министра здравоохранения Ахмед Дамири.
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землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
07:41 06.02.2023 (обновлено: 08:33 06.02.2023)
Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека
СМИ: жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека, более 200 пострадали