https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849928415.html

Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека

Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека - РИА Новости, 06.02.2023

Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека

Более 40 человек погибли и около 200 получили ранения в трех провинциях Сирии в результате землетрясения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:41

2023-02-06T07:41

2023-02-06T08:33

землетрясение в турции и сирии

сирия

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Более 40 человек погибли и около 200 получили ранения в трех провинциях Сирии в результате землетрясения, сообщило Сирийской агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны."Жертвами землетрясения в провинциях Хама, Алеппо и Латакия стали 42 человека, около 200 получили ранения. Эти цифры ещё не окончательные", - сказал помощник министра здравоохранения Ахмед Дамири.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849926612.html

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