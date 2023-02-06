https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849926612.html

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали почти 200 человек

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали почти 200 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали почти 200 человек

Почти двести человек погибли в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии, разрушены свыше ста зданий. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:14

2023-02-06T07:14

2023-02-06T12:44

землетрясение в турции и сирии

в мире

кахраманмараш

сирия

ливан

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Почти двести человек погибли в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии, разрушены свыше ста зданий.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В семи турецких провинциях число жертв, по последним данным, составило 76 человек, еще 440 пострадали.В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе — 5 человек погибли, 34 здания разрушены.В трех сирийских провинциях, как сообщили РИА Новости в местном минздраве, погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.Сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихии.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html

кахраманмараш

сирия

ливан

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землетрясение в турции и сирии, в мире, кахраманмараш, сирия, ливан