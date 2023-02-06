https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923066.html

В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов

В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов - РИА Новости, 06.02.2023

В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов

Землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в турецком городе Шанлыурфа, сообщил мэр Зейнель Беязгюль. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T05:58

2023-02-06T05:58

2023-02-06T06:17

в мире

шанлыурфа (провинция)

мэр

землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в турецком городе Шанлыурфа, сообщил мэр Зейнель Беязгюль.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."16 зданий обрушились вследствие землетрясения. Под завалами остаются люди", - сообщил Беязгюль телеканалу AHaber.В городе Адана обрушились три жилых дома, в том числе 17- и 14-этажный, сообщил телеканалу Haberturk мэр Зейдан Каралар.

https://ria.ru/20230206/siriya-1849922398.html

шанлыурфа (провинция)

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в мире, шанлыурфа (провинция), мэр, землетрясение в турции и сирии