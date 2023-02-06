https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849923066.html
В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов
В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов - РИА Новости, 06.02.2023
В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов
Землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в турецком городе Шанлыурфа, сообщил мэр Зейнель Беязгюль. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:58
2023-02-06T05:58
2023-02-06T06:17
в мире
шанлыурфа (провинция)
мэр
землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в турецком городе Шанлыурфа, сообщил мэр Зейнель Беязгюль.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."16 зданий обрушились вследствие землетрясения. Под завалами остаются люди", - сообщил Беязгюль телеканалу AHaber.В городе Адана обрушились три жилых дома, в том числе 17- и 14-этажный, сообщил телеканалу Haberturk мэр Зейдан Каралар.
https://ria.ru/20230206/siriya-1849922398.html
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в мире, шанлыурфа (провинция), мэр, землетрясение в турции и сирии
В мире, Шанлыурфа (провинция), МЭР, Землетрясение в Турции и Сирии
05:58 06.02.2023 (обновлено: 06:17 06.02.2023)
В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов
В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение привело к обрушению не менее 16 зданий в турецком городе Шанлыурфа, сообщил мэр Зейнель Беязгюль.
Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"16 зданий обрушились вследствие землетрясения. Под завалами остаются люди", - сообщил Беязгюль телеканалу AHaber.
В городе Адана обрушились три жилых дома, в том числе 17- и 14-этажный, сообщил телеканалу Haberturk мэр Зейдан Каралар.