15:56 06.02.2023 (обновлено: 16:53 06.02.2023)
На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов
Зеленский не будет выступать с видеообращением на фестивале Сан-Ремо из-за протестов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус (Amedeo Sebastiani) и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.
"Он пришлет не видео, а текст", — озвучил Колетта решение.
По его словам, посол Украины в Италии сообщил руководству конкурса, что Зеленский предпочел бы отправить письменное обращение, которое Амадеус зачитает со сцены. Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.
Ведущий конкурса, в свою очередь, подчеркнул, что "Сан-Ремо" "исторически поднимает полемику".
"Все имеют право высказывать свое мнение", — прокомментировал он ситуацию вокруг фестиваля.
Организаторы мероприятия планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля 11 февраля. Противники его приглашения, предполагавшие, что Зеленский выступит в формате видеообращения, создали петицию, под которой подписались почти 95 тысяч человек. В субботу днем в Сан-Ремо запланирован митинг, темой которого также станет протест против участия НАТО в конфликте на Украине.