https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850069960.html

На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов

На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов - РИА Новости, 06.02.2023

На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов

Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:56

2023-02-06T15:56

2023-02-06T16:53

в мире

сан-ремо

италия

нато

владимир зеленский

украина

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РИМ, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус (Amedeo Sebastiani) и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. "Он пришлет не видео, а текст", — озвучил Колетта решение.По его словам, посол Украины в Италии сообщил руководству конкурса, что Зеленский предпочел бы отправить письменное обращение, которое Амадеус зачитает со сцены. Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно. Ведущий конкурса, в свою очередь, подчеркнул, что "Сан-Ремо" "исторически поднимает полемику". "Все имеют право высказывать свое мнение", — прокомментировал он ситуацию вокруг фестиваля.Организаторы мероприятия планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля 11 февраля. Противники его приглашения, предполагавшие, что Зеленский выступит в формате видеообращения, создали петицию, под которой подписались почти 95 тысяч человек. В субботу днем в Сан-Ремо запланирован митинг, темой которого также станет протест против участия НАТО в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230202/italiya-1849261919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сан-ремо, италия, нато, владимир зеленский, украина