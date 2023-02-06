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На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов - РИА Новости, 06.02.2023
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На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов
На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов - РИА Новости, 06.02.2023
На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов
Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:56
2023-02-06T16:53
в мире
сан-ремо
италия
нато
владимир зеленский
украина
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РИМ, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус (Amedeo Sebastiani) и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. "Он пришлет не видео, а текст", — озвучил Колетта решение.По его словам, посол Украины в Италии сообщил руководству конкурса, что Зеленский предпочел бы отправить письменное обращение, которое Амадеус зачитает со сцены. Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно. Ведущий конкурса, в свою очередь, подчеркнул, что "Сан-Ремо" "исторически поднимает полемику". "Все имеют право высказывать свое мнение", — прокомментировал он ситуацию вокруг фестиваля.Организаторы мероприятия планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля 11 февраля. Противники его приглашения, предполагавшие, что Зеленский выступит в формате видеообращения, создали петицию, под которой подписались почти 95 тысяч человек. В субботу днем в Сан-Ремо запланирован митинг, темой которого также станет протест против участия НАТО в конфликте на Украине.
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в мире, сан-ремо, италия, нато, владимир зеленский, украина
В мире, Сан-Ремо, Италия, НАТО, Владимир Зеленский, Украина
15:56 06.02.2023 (обновлено: 16:53 06.02.2023)
 
На фестивале в Сан-Ремо не покажут обращение Зеленского из-за протестов

Зеленский не будет выступать с видеообращением на фестивале Сан-Ремо из-за протестов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текстовое обращение, его видеовыступления не будет, заявили на пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус (Amedeo Sebastiani) и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.
"Он пришлет не видео, а текст", — озвучил Колетта решение.
По его словам, посол Украины в Италии сообщил руководству конкурса, что Зеленский предпочел бы отправить письменное обращение, которое Амадеус зачитает со сцены. Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.
Ведущий конкурса, в свою очередь, подчеркнул, что "Сан-Ремо" "исторически поднимает полемику".
"Все имеют право высказывать свое мнение", — прокомментировал он ситуацию вокруг фестиваля.
Организаторы мероприятия планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля 11 февраля. Противники его приглашения, предполагавшие, что Зеленский выступит в формате видеообращения, создали петицию, под которой подписались почти 95 тысяч человек. В субботу днем в Сан-Ремо запланирован митинг, темой которого также станет протест против участия НАТО в конфликте на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 14:55
Глава Mediaset выступил против обращения Зеленского на фестивале "Сан-Ремо"
 
В миреСан-РемоИталияНАТОВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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