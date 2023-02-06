Рейтинг@Mail.ru
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850034012.html
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 06.02.2023
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель
Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:15
2023-02-06T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. Ранее газета Financial Times сообщила ссылкой на источники, что ЕС планирует организовать визит Зеленского на этой неделе в Брюссель, где пройдет внеочередной саммит Евросоюза. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала РФ специальной военной операции. В декабре прошлого года он посетил США.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина
14:15 06.02.2023 (обновлено: 14:16 06.02.2023)
 
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель

Представитель Евросоюза: у Зеленского имеется открытое приглашение посетить Брюссель

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель.
"Имеется открытое приглашение... Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.
Ранее газета Financial Times сообщила ссылкой на источники, что ЕС планирует организовать визит Зеленского на этой неделе в Брюссель, где пройдет внеочередной саммит Евросоюза. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала РФ специальной военной операции. В декабре прошлого года он посетил США.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:00
Конец близок. Европа отворачивается от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельВладимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала