https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850034012.html

ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель

ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 06.02.2023

ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель

Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:15

2023-02-06T14:15

2023-02-06T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

владимир зеленский

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. Ранее газета Financial Times сообщила ссылкой на источники, что ЕС планирует организовать визит Зеленского на этой неделе в Брюссель, где пройдет внеочередной саммит Евросоюза. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала РФ специальной военной операции. В декабре прошлого года он посетил США.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, украина