https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850034012.html
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 06.02.2023
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель
Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:15
2023-02-06T14:15
2023-02-06T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз не раскрывает детали возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе, но у него есть приглашение с открытой датой, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. Ранее газета Financial Times сообщила ссылкой на источники, что ЕС планирует организовать визит Зеленского на этой неделе в Брюссель, где пройдет внеочередной саммит Евросоюза. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала РФ специальной военной операции. В декабре прошлого года он посетил США.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина
14:15 06.02.2023 (обновлено: 14:16 06.02.2023)
ЕС не стал раскрывать детали визита Зеленского в Брюссель
Представитель Евросоюза: у Зеленского имеется открытое приглашение посетить Брюссель