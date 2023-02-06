https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850024188.html

СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе

СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе

Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит лидеров стран блока на этой неделе в Брюсселе, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:49

2023-02-06T13:49

2023-02-06T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

евросоюз

брюссель

европарламент

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит лидеров стран блока на этой неделе в Брюсселе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала специальной военной операции. "ЕС планирует... чтобы Зеленский посетил саммит лидеров на этой неделе", - говорится в сообщении газеты. Планируется, что Зеленский может также выступить на заседании Европарламента.

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

брюссель

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Кирилл Волков

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