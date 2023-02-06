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СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850024188.html
СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе
СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе
Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит лидеров стран блока на этой неделе в Брюсселе, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:49
2023-02-06T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
евросоюз
брюссель
европарламент
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит лидеров стран блока на этой неделе в Брюсселе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала специальной военной операции. "ЕС планирует... чтобы Зеленский посетил саммит лидеров на этой неделе", - говорится в сообщении газеты. Планируется, что Зеленский может также выступить на заседании Европарламента.
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в мире, владимир зеленский, евросоюз, брюссель, европарламент, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Евросоюз, Брюссель, Европарламент, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:49 06.02.2023
 
СМИ: Евросоюз планирует организовать визит Зеленского на саммит в Брюсселе

Financial Times: ЕС хочет, чтобы Зеленский посетил саммит в Брюсселе на этой неделе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит лидеров стран блока на этой неделе в Брюсселе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами.
Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала специальной военной операции.
"ЕС планирует... чтобы Зеленский посетил саммит лидеров на этой неделе", - говорится в сообщении газеты. Планируется, что Зеленский может также выступить на заседании Европарламента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЕвросоюзБрюссельЕвропарламентУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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