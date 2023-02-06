https://ria.ru/20230206/zavisimost-1850145989.html

ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы

ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.02.2023

ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы

ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:04

2023-02-06T21:04

2023-02-06T21:04

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

антониу гутерреш

адальби шхагошев

единая россия

оон

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, а мир скатывается к "более широкомасштабной войне". "Опасения Гутерреша, что могут возникнуть какие-то крупные конфликты - это действительно так. Но самостоятельность ООН от Вашингтона - то, что реально может вернуть доверие к этой организации и повлиять на опасения, о которых говорит Гутерреш", - отметил Шхагошев. При этом депутат отметил, что началом восстановления "авторитета ООН может стать, к примеру, инициатива расследования действий США против Ирака". "Особенно на фоне многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности", - резюмировал он.

https://rsport.ria.ru/20230202/ssha-1849197278.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), антониу гутерреш, адальби шхагошев, единая россия, оон, госдума рф