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ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.02.2023
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ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.02.2023
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы
ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:04
2023-02-06T21:04
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
антониу гутерреш
адальби шхагошев
единая россия
оон
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, а мир скатывается к "более широкомасштабной войне". "Опасения Гутерреша, что могут возникнуть какие-то крупные конфликты - это действительно так. Но самостоятельность ООН от Вашингтона - то, что реально может вернуть доверие к этой организации и повлиять на опасения, о которых говорит Гутерреш", - отметил Шхагошев. При этом депутат отметил, что началом восстановления "авторитета ООН может стать, к примеру, инициатива расследования действий США против Ирака". "Особенно на фоне многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности", - резюмировал он.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), антониу гутерреш, адальби шхагошев, единая россия, оон, госдума рф
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Антониу Гутерреш, Адальби Шхагошев, Единая Россия, ООН, Госдума РФ
21:04 06.02.2023
 
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Шхагошев считает, что ООН должна избавиться от зависимости от США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, а мир скатывается к "более широкомасштабной войне".
"Опасения Гутерреша, что могут возникнуть какие-то крупные конфликты - это действительно так. Но самостоятельность ООН от Вашингтона - то, что реально может вернуть доверие к этой организации и повлиять на опасения, о которых говорит Гутерреш", - отметил Шхагошев.
При этом депутат отметил, что началом восстановления "авторитета ООН может стать, к примеру, инициатива расследования действий США против Ирака".
"Особенно на фоне многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности", - резюмировал он.
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Антониу ГутеррешАдальби ШхагошевЕдиная РоссияООНГосдума РФ
 
 
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