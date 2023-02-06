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ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.02.2023
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы
ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:04
2023-02-06T21:04
2023-02-06T21:04
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
антониу гутерреш
адальби шхагошев
единая россия
оон
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ООН должна избавиться от зависимости от США, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, а мир скатывается к "более широкомасштабной войне". "Опасения Гутерреша, что могут возникнуть какие-то крупные конфликты - это действительно так. Но самостоятельность ООН от Вашингтона - то, что реально может вернуть доверие к этой организации и повлиять на опасения, о которых говорит Гутерреш", - отметил Шхагошев. При этом депутат отметил, что началом восстановления "авторитета ООН может стать, к примеру, инициатива расследования действий США против Ирака". "Особенно на фоне многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности", - резюмировал он.
https://rsport.ria.ru/20230202/ssha-1849197278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Антониу Гутерреш, Адальби Шхагошев, Единая Россия, ООН, Госдума РФ
ООН должна избавиться от зависимости от США, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Шхагошев считает, что ООН должна избавиться от зависимости от США