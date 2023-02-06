https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

Путин подписал закон о введении пробации для осужденных

Путин подписал закон о введении пробации для осужденных - РИА Новости, 06.02.2023

Путин подписал закон о введении пробации для осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:00

2023-02-06T11:00

2023-02-06T11:00

россия

общество

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Отмечалось, что законопроект предусматривает введение института пробации, который представляет собой "совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц". Также уточнялось, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849956004.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, госдума рф