https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных - РИА Новости, 06.02.2023
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:00
2023-02-06T11:00
2023-02-06T11:00
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общество
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Отмечалось, что законопроект предусматривает введение института пробации, который представляет собой "совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц". Также уточнялось, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.
https://ria.ru/20230206/zakon-1849956004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, госдума рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о введении пробации для осужденных
Путин подписал закон о введение института пробации для осужденных
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных, документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму
подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
Отмечалось, что законопроект предусматривает введение института пробации, который представляет собой "совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц".
Также уточнялось, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.