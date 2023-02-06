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В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе - РИА Новости, 06.02.2023
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В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе
В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе - РИА Новости, 06.02.2023
В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе
Строительство Киевом забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием, заявил начальник оперативно-аналитического управления... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:47
2023-02-06T20:47
в мире
белоруссия
киев
украина
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Строительство Киевом забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием, заявил начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин. Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от государственной границы Белоруссии, составляет 3-4 метра, однако в заграждении имеются бреши размером порядка двух-трех пролетов. Пояснялось, что забор находится на приграничной украинской территории вблизи населенного пункта Дольск, участок также оборудован рвом и смотровыми вышками. "На белорусско-украинском участке границы … украинская сторона начала возводить стационарные заборы, бетонные, в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы. Это очень дорогая деятельность, их (заграждения – ред.) потом нужно содержать. На текущий момент протяженность забора крайне маленькая. Думаю, в ближайшей перспективе ничего такого серьезного там не будет (построено - ред.). В нынешней ситуации для Украины это просто бесполезное дело", - сказал Любкин в эфире телеканала СТВ. Он также рассказал, что на фоне постоянных провокационных действий со стороны вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники "подготовлены очень тщательно, ведут себя очень осторожно с точки зрения бдительности и того, чтобы не поддаваться на провокации". Говоря об изменениях в работе белорусской погранслужбы в условиях обострения обстановки в восточно-европейском регионе, Любкин напомнил, что приняты решения о создании более мощных пограничных резервов. "Это - мобильные группы, они манёвренные, очень неплохо экипированы. Кроме того, на усиление есть подразделения вооруженных сил, внутренних войск. Взаимодействие хорошо налажено, отрабатывается в ход учебных мероприятий", - рассказал он. Любкин добавил, что подразделениями специального назначения налажено взаимодействие с другими силовыми структурами в том числе по вопросам отработки на учениях мер по уничтожению небольших диверсионных группировок. "На украинском направлении постарались сделать хорошее оперативное прикрытие", - констатировал он. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что в 2022 году зафиксировал 88 фактов провокационных действий на границе со стороны Украины. По его данным, украинской стороной на всем участке границы активно осуществляются провокационные действия, включая повреждение пограничной инфраструктуры, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников, демонстративные действия, в том числе с использованием оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок.
https://ria.ru/20230205/armiya-1849876668.html
https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html
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в мире, белоруссия, киев, украина
В мире, Белоруссия, Киев, Украина
20:47 06.02.2023
 
В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе

Госпогранкомитет Белоруссии назвал бесполезным для Киева возведение забора на границе

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники. Архивное фото
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Строительство Киевом забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием, заявил начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин.
Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от государственной границы Белоруссии, составляет 3-4 метра, однако в заграждении имеются бреши размером порядка двух-трех пролетов. Пояснялось, что забор находится на приграничной украинской территории вблизи населенного пункта Дольск, участок также оборудован рвом и смотровыми вышками.
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"На белорусско-украинском участке границы … украинская сторона начала возводить стационарные заборы, бетонные, в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы. Это очень дорогая деятельность, их (заграждения – ред.) потом нужно содержать. На текущий момент протяженность забора крайне маленькая. Думаю, в ближайшей перспективе ничего такого серьезного там не будет (построено - ред.). В нынешней ситуации для Украины это просто бесполезное дело", - сказал Любкин в эфире телеканала СТВ.
Он также рассказал, что на фоне постоянных провокационных действий со стороны вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники "подготовлены очень тщательно, ведут себя очень осторожно с точки зрения бдительности и того, чтобы не поддаваться на провокации".
Говоря об изменениях в работе белорусской погранслужбы в условиях обострения обстановки в восточно-европейском регионе, Любкин напомнил, что приняты решения о создании более мощных пограничных резервов. "Это - мобильные группы, они манёвренные, очень неплохо экипированы. Кроме того, на усиление есть подразделения вооруженных сил, внутренних войск. Взаимодействие хорошо налажено, отрабатывается в ход учебных мероприятий", - рассказал он. Любкин добавил, что подразделениями специального назначения налажено взаимодействие с другими силовыми структурами в том числе по вопросам отработки на учениях мер по уничтожению небольших диверсионных группировок. "На украинском направлении постарались сделать хорошее оперативное прикрытие", - констатировал он.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что в 2022 году зафиксировал 88 фактов провокационных действий на границе со стороны Украины. По его данным, украинской стороной на всем участке границы активно осуществляются провокационные действия, включая повреждение пограничной инфраструктуры, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников, демонстративные действия, в том числе с использованием оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок.
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