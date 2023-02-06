https://ria.ru/20230206/yandeks-1850102693.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса" - РИА Новости, 06.02.2023

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:22

2023-02-06T17:22

2023-02-06T18:16

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании."У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в заявлении.Корреспонденты РИА Новости отмечают, что сбои наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске".Позднее пресс-служба компании сообщила об устранении всех проблем, все сервисы работают в штатном режиме.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, яндекс, кинопоиск, россия