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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса" - РИА Новости, 06.02.2023
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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса" - РИА Новости, 06.02.2023
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:22
2023-02-06T18:16
технологии
яндекс
кинопоиск
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании."У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в заявлении.Корреспонденты РИА Новости отмечают, что сбои наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске".Позднее пресс-служба компании сообщила об устранении всех проблем, все сервисы работают в штатном режиме.
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технологии, яндекс, кинопоиск, россия
Технологии, Яндекс, Кинопоиск, Россия
17:22 06.02.2023 (обновлено: 18:16 06.02.2023)
 
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

"Яндекс" сообщил о кратковременном сбое в работе нескольких сервисов компании

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в заявлении.
Корреспонденты РИА Новости отмечают, что сбои наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске".
Позднее пресс-служба компании сообщила об устранении всех проблем, все сервисы работают в штатном режиме.
 
ТехнологииЯндексКинопоискРоссия
 
 
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