https://ria.ru/20230206/yandeks-1850102693.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса" - РИА Новости, 06.02.2023
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:22
2023-02-06T17:22
2023-02-06T18:16
технологии
яндекс
кинопоиск
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании."У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в заявлении.Корреспонденты РИА Новости отмечают, что сбои наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске".Позднее пресс-служба компании сообщила об устранении всех проблем, все сервисы работают в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс, кинопоиск, россия
Технологии, Яндекс, Кинопоиск, Россия
17:22 06.02.2023 (обновлено: 18:16 06.02.2023)
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
"Яндекс" сообщил о кратковременном сбое в работе нескольких сервисов компании
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сбои произошли в работе некоторых сервисов "Яндекса", сообщили РИА Новости в компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в заявлении.
Корреспонденты РИА Новости отмечают, что сбои наблюдаются в поисковике компании, "Дзене
", "Яндекс Музыке
" и "Кинопоиске
".
Позднее пресс-служба компании сообщила об устранении всех проблем, все сервисы работают в штатном режиме.