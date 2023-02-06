https://ria.ru/20230206/vzryv-1849936931.html

На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе

На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 06.02.2023

На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе

Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:04

2023-02-06T09:04

2023-02-06T09:28

в мире

турция

хатай (провинция)

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар, сообщает агентство IHA.Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров, после разрушительного землетрясения в регионе.Пожар на газопроводе на данный момент не потушен.Компания Botaş заявила ранее, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране, но в качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром землетрясения, в том числе в Хатае.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html

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хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, хатай (провинция)