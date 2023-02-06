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На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 06.02.2023
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На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе
На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 06.02.2023
На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе
Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:04
2023-02-06T09:28
в мире
турция
хатай (провинция)
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар, сообщает агентство IHA.Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров, после разрушительного землетрясения в регионе.Пожар на газопроводе на данный момент не потушен.Компания Botaş заявила ранее, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране, но в качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром землетрясения, в том числе в Хатае.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html
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хатай (провинция)
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в мире, турция, хатай (провинция)
В мире, Турция, Хатай (провинция)
09:04 06.02.2023 (обновлено: 09:28 06.02.2023)
 
На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе

Взрыв прогремел на газопроводе в провинции Хатай на юго-востоке Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар, сообщает агентство IHA.
Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров, после разрушительного землетрясения в регионе.
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Пожар на газопроводе на данный момент не потушен.
Компания Botaş заявила ранее, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране, но в качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром землетрясения, в том числе в Хатае.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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В миреТурцияХатай (провинция)
 
 
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