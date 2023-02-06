https://ria.ru/20230206/vuchich-1850157301.html

Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины

Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины - РИА Новости, 06.02.2023

Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины

Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины, заявил президент... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:09

2023-02-06T23:09

2023-02-06T23:10

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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером прибыл в столицу Сербии. Перед тем он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти, который поддержал предлагаемый Западом план по нормализации отношений с руководством Сербии. "Взаимное признание (Белграда и Приштины – ред.) – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия", - отметил Вучич в соцсетях перед разговором с Лайчаком за закрытыми дверями. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. В четверг, 2 февраля, заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один момент двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после толкотни в центре зала выступления продолжились. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230203/kosovo-1849637376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сербия, белград (город), приштина, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, оон, совет европы, евросоюз