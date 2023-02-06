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Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины - РИА Новости, 06.02.2023
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Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины
Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины - РИА Новости, 06.02.2023
Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины
Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины, заявил президент... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:09
2023-02-06T23:10
в мире
сербия
белград (город)
приштина
александр вучич
мирослав лайчак
альбин курти
оон
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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером прибыл в столицу Сербии. Перед тем он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти, который поддержал предлагаемый Западом план по нормализации отношений с руководством Сербии. "Взаимное признание (Белграда и Приштины – ред.) – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия", - отметил Вучич в соцсетях перед разговором с Лайчаком за закрытыми дверями. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. В четверг, 2 февраля, заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один момент двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после толкотни в центре зала выступления продолжились. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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в мире, сербия, белград (город), приштина, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, оон, совет европы, евросоюз
В мире, Сербия, Белград (город), Приштина, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, ООН, Совет Европы, Евросоюз
23:09 06.02.2023 (обновлено: 23:10 06.02.2023)
 
Вучич: Запад может помечтать о признании Белградом независимости Приштины

Вучич заявил, что Запад может только мечтать о признании Белградом независимости Приштины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером прибыл в столицу Сербии. Перед тем он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти, который поддержал предлагаемый Западом план по нормализации отношений с руководством Сербии.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:16
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
"Взаимное признание (Белграда и Приштины – ред.) – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия", - отметил Вучич в соцсетях перед разговором с Лайчаком за закрытыми дверями.
"Открытый и дружеский разговор с Мирославом Лайчаком. Когда говорю открытый – правда так думаю. Вы меня во всем поняли", - написал он после беседы со спецпредставителем ЕС и разместил фото рукопожатия.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае.
В четверг, 2 февраля, заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один момент двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после толкотни в центре зала выступления продолжились.
Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 13:40
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими
 
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