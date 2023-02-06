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ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
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ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:05
2023-02-06T15:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
киев
харьковская область
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), также Серебрянского лесничества."На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20", - отметили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Харьковская область
15:05 06.02.2023 (обновлено: 15:30 06.02.2023)
 
ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли около 140 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), также Серебрянского лесничества.
"На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20", - отметили в Минобороны.
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