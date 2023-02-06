https://ria.ru/20230206/vsu-1850049551.html

ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.02.2023

ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:05

2023-02-06T15:05

2023-02-06T15:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), также Серебрянского лесничества."На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, харьковская область