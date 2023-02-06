15:05 06.02.2023 (обновлено: 15:30 06.02.2023)
ВС России уничтожили более ста боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли около 140 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 140 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), также Серебрянского лесничества.
"На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20", - отметили в Минобороны.