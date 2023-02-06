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Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/vsu-1849987972.html
Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении
Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении - РИА Новости, 06.02.2023
Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении
Украинский военнопленный сообщил об отсутствии в своем подразделении индивидуальных аптечек и возможности оказать первую медпомощь раненым. Об этом он рассказал РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:06
2023-02-06T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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украина
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный сообщил об отсутствии в своем подразделении индивидуальных аптечек и возможности оказать первую медпомощь раненым. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ. Украинский военнопленный Евгений рассказал, как попал в плен: во время наступления российских войск, он запрашивал огневую поддержку, но не получил помощи от командования. В ходе боевых действий его товарища ранило. "Он упал, я до него. Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было", - сказал Евгений. Он также отметил достойное обращение со стороны российских военнослужащих и призвал своих земляков сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. На каком именно участке фронта Евгений попал в плен, не уточняется.
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
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353
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Украинский военнопленный об отсутствии даже аптечек в подразделениях ВСУ
Сдавшийся в плен украинский боевик рассказал о бросившем его командовании, о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой, об отсутствии индивидуальных аптечек и о большом количестве погибших.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
12:06 06.02.2023 (обновлено: 18:37 06.02.2023)
 
Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении

Украинский пленный заявил, что не смог помочь раненому товарищу из-за отсутствия аптечки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный сообщил об отсутствии в своем подразделении индивидуальных аптечек и возможности оказать первую медпомощь раненым. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ.
Украинский военнопленный Евгений рассказал, как попал в плен: во время наступления российских войск, он запрашивал огневую поддержку, но не получил помощи от командования. В ходе боевых действий его товарища ранило.
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Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
"Он упал, я до него. Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было", - сказал Евгений.
Он также отметил достойное обращение со стороны российских военнослужащих и призвал своих земляков сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.
На каком именно участке фронта Евгений попал в плен, не уточняется.
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