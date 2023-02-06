https://ria.ru/20230206/vsu-1849987972.html

Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении

Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении - РИА Новости, 06.02.2023

Украинский пленный рассказал об отсутствии аптечек в его подразделении

Украинский военнопленный сообщил об отсутствии в своем подразделении индивидуальных аптечек и возможности оказать первую медпомощь раненым. Об этом он рассказал РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:06

2023-02-06T12:06

2023-02-06T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный сообщил об отсутствии в своем подразделении индивидуальных аптечек и возможности оказать первую медпомощь раненым. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ. Украинский военнопленный Евгений рассказал, как попал в плен: во время наступления российских войск, он запрашивал огневую поддержку, но не получил помощи от командования. В ходе боевых действий его товарища ранило. "Он упал, я до него. Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было", - сказал Евгений. Он также отметил достойное обращение со стороны российских военнослужащих и призвал своих земляков сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. На каком именно участке фронта Евгений попал в плен, не уточняется.

https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html

https://ria.ru/20221215/aptechka-1839016717.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный об отсутствии даже аптечек в подразделениях ВСУ Сдавшийся в плен украинский боевик рассказал о бросившем его командовании, о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой, об отсутствии индивидуальных аптечек и о большом количестве погибших. 2023-02-06T12:06 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина