https://ria.ru/20230206/vstrechi-1850007902.html

Путин продолжит практику встреч с главами регионов, заявил Песков

Путин продолжит практику встреч с главами регионов, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2023

Путин продолжит практику встреч с главами регионов, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с главами регионов, наверняка и с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:02

2023-02-06T13:02

2023-02-06T13:02

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с главами регионов, наверняка и с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, будут ли на таких встречах подниматься темы выдвижения глав регионов на новый срок, Песков ответил, что это зависит от самих губернаторов. "Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос", - отметил он.

https://ria.ru/20230205/putin-1849801198.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин