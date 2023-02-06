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В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече
В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече - РИА Новости, 06.02.2023
В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко условились в течение пары месяцев провести встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:56
2023-02-06T12:56
2023-02-06T12:57
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко условились в течение пары месяцев провести встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи."Два президента провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Очень широкий круг вопросов обсуждался. Действительно, планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий были на повестке дня. И говорили, что в течение пары месяцев они условились снова провести встречу", - сказал Песков.Он добавил, что оба лидера встречаются регулярно."Повестка дня весьма и весьма загруженная, что, конечно, требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
12:56 06.02.2023 (обновлено: 12:57 06.02.2023)
В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече
Песков: Путин и Лукашенко условились провести встречу в течение пары месяцев
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко условились в течение пары месяцев провести встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.
"Два президента провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Очень широкий круг вопросов обсуждался. Действительно, планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий были на повестке дня. И говорили, что в течение пары месяцев они условились снова провести встречу", - сказал Песков.
Он добавил, что оба лидера встречаются регулярно.
"Повестка дня весьма и весьма загруженная, что, конечно, требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам", - уточнил Песков.