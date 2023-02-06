https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850006260.html

В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече

В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече - РИА Новости, 06.02.2023

В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко условились в течение пары месяцев провести встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:56

2023-02-06T12:56

2023-02-06T12:57

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко условились в течение пары месяцев провести встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи."Два президента провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Очень широкий круг вопросов обсуждался. Действительно, планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий были на повестке дня. И говорили, что в течение пары месяцев они условились снова провести встречу", - сказал Песков.Он добавил, что оба лидера встречаются регулярно."Повестка дня весьма и весьма загруженная, что, конечно, требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам", - уточнил Песков.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков