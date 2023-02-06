https://ria.ru/20230206/vremya-1850157547.html

Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины

Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины - РИА Новости, 06.02.2023

Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:14

2023-02-06T23:14

2023-02-06T23:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

филипп бридлав

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

европа

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, европа, филипп бридлав, сергей лавров, дмитрий песков, нато