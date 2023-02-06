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Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/vremya-1850157547.html
Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины
Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины - РИА Новости, 06.02.2023
Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:14
2023-02-06T23:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
филипп бридлав
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, филипп бридлав, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Филипп Бридлав, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
23:14 06.02.2023 (обновлено: 23:20 06.02.2023)
 
Экс-главнокомандующий НАТО заявил, что время не на стороне Украины

Бывший верховный главнокомандующий НАТО Бридлав считает, что время не на стороне Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления.
"Сроки поставок точно не будут соответствовать (российскому) наступлению, если оно начнется", - заявил Бридлав в интервью телеканалу CNN, когда у него спросили, беспокоит ли его, что обещанные Киеву поставки могут быть не доставлены на Украину в течение нескольких месяцев.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаФилипп БридлавСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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