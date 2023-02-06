https://ria.ru/20230206/voyna-1850000841.html

Лавров рассказал, как Запад вооружал Украину для гибридной войны с Россией

Лавров рассказал, как Запад вооружал Украину для гибридной войны с Россией - РИА Новости, 06.02.2023

Лавров рассказал, как Запад вооружал Украину для гибридной войны с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с иракским коллегой Фуадом Хусейном изложил факты того, что Запад готовил Украину для гибридной войны с... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:43

2023-02-06T12:43

2023-02-06T12:43

в мире

россия

киев

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сергей лавров

фуад хусейн

специальная военная операция на украине

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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с иракским коллегой Фуадом Хусейном изложил факты того, что Запад готовил Украину для гибридной войны с Россией, а минские соглашения нужны были для вооружения Киева. "Мы прокомментировали, по просьбе министра, происходящее вокруг Украины, которую Запад долгие годы готовил для, по сути дела, гибридной войны против РФ, привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва минских договорённостей, а в том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, публично признались все те, кто их подписывал, кроме президента (РФ Владимира) Путина. Вот мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва этих договорённостей, было создание условий для вооружения Украины против РФ и также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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в мире, россия, киев, украина, сергей лавров, фуад хусейн