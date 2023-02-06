В России на некоторые гаджеты начнут предустанавливать "VK Мессенджер"
В России "VK Мессенджер" стал обязательным к предустановке на некоторые виды техники
Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "VK Мессенджер" заменил ICQ в списке программного обеспечения, обязательного для предустановки на смартфоны и планшетные компьютеры в России в 2023 году, также вместо приложения "Литрес: читай и слушай" стало обязательно приложение "Книги и аудиокниги" от того же "Литрес", следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном портале правовой информации.
Ранее правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники в 2023 году. Соответствующее распоряжение кабмина вступило в силу с 1 января.
В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшетные компьютеры, вошли "Яндекс Браузер", "Яндекс Карты", "2ГИС", "Яндекс Диск", "Почта Mail.ru", голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", мобильная платежная система Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского" Kaspersky Free, а также приложение-каталог российских программ для смартфонов и планшетов AppList.
ICQ и сервис "Литрес: читай и слушай", внесенные в перечень ранее, теперь из этого списка выбыли.
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