https://ria.ru/20230206/vizit-1850146204.html

США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин

США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин - РИА Новости, 06.02.2023

США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин

США считают нецелесообразным на данном этапе визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в свете инцидента вокруг китайского аэростата, однако контакты между... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:08

2023-02-06T21:08

2023-02-06T21:08

в мире

сша

китай

пекин

энтони блинкен

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США считают нецелесообразным на данном этапе визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в свете инцидента вокруг китайского аэростата, однако контакты между Вашингтоном и Пекином продолжаются, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Сегодня, к примеру, мы считаем нецелесообразным визит госсекретаря Блинкена для проведения переговоров, которые были запланированы изначально… Как уже заявлялось, когда наступит подходящее время, он обсудит со своими китайскими коллегами вопрос назначения новых дат (для визита)", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что контакты между двумя странами сохраняются, в том числе по линии посольства США в Пекине. Помимо этого, Кирби отметил, что США не видят причин, почему напряженность между США и КНР из-за инцидента вокруг аэростата должна перерасти в конфликт.

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джон кирби