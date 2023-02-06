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США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин - РИА Новости, 06.02.2023
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США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин
США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин - РИА Новости, 06.02.2023
США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин
США считают нецелесообразным на данном этапе визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в свете инцидента вокруг китайского аэростата, однако контакты между... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:08
2023-02-06T21:08
в мире
сша
китай
пекин
энтони блинкен
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США считают нецелесообразным на данном этапе визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в свете инцидента вокруг китайского аэростата, однако контакты между Вашингтоном и Пекином продолжаются, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Сегодня, к примеру, мы считаем нецелесообразным визит госсекретаря Блинкена для проведения переговоров, которые были запланированы изначально… Как уже заявлялось, когда наступит подходящее время, он обсудит со своими китайскими коллегами вопрос назначения новых дат (для визита)", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что контакты между двумя странами сохраняются, в том числе по линии посольства США в Пекине. Помимо этого, Кирби отметил, что США не видят причин, почему напряженность между США и КНР из-за инцидента вокруг аэростата должна перерасти в конфликт.
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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джон кирби
В мире, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Джон Кирби
21:08 06.02.2023
 
США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин

Координатор Кирби: визит Блинкена в Пекин будет нецелесообразным, но контакты продолжатся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США считают нецелесообразным на данном этапе визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в свете инцидента вокруг китайского аэростата, однако контакты между Вашингтоном и Пекином продолжаются, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Сегодня, к примеру, мы считаем нецелесообразным визит госсекретаря Блинкена для проведения переговоров, которые были запланированы изначально… Как уже заявлялось, когда наступит подходящее время, он обсудит со своими китайскими коллегами вопрос назначения новых дат (для визита)", - сказал Кирби в ходе брифинга.
При этом он подчеркнул, что контакты между двумя странами сохраняются, в том числе по линии посольства США в Пекине. Помимо этого, Кирби отметил, что США не видят причин, почему напряженность между США и КНР из-за инцидента вокруг аэростата должна перерасти в конфликт.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреСШАКитайПекинЭнтони БлинкенДжон Кирби
 
 
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