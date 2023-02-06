https://ria.ru/20230206/valyuta-1850079330.html

Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки

Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 06.02.2023

Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки

Президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

2023-02-06T19:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Предоставить юридическим лицам - резидентам (российским экспортерам), которые непосредственно осуществляют передачу нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам) товаров, поступивших от иных юридических лиц - резидентов (российских поставщиков) на основании договоров поставки, заключенных между российскими экспортерами и российскими поставщиками во исполнение межправительственных соглашений, право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов..., на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты", - говорится в документе.Также в указе отмечается, что перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи иностранной валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика на перевод таких денежных средств. Такое же согласие надо, если требуется конвертация в другую иностранную валюту.Указ вступает в силу со дня официального опубликования, подписан главой государства "в целях создания условий для проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин