https://ria.ru/20230206/valyuta-1850079330.html
Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки
Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 06.02.2023
Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки
Президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:22
2023-02-06T16:22
2023-02-06T19:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Предоставить юридическим лицам - резидентам (российским экспортерам), которые непосредственно осуществляют передачу нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам) товаров, поступивших от иных юридических лиц - резидентов (российских поставщиков) на основании договоров поставки, заключенных между российскими экспортерами и российскими поставщиками во исполнение межправительственных соглашений, право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов..., на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты", - говорится в документе.Также в указе отмечается, что перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи иностранной валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика на перевод таких денежных средств. Такое же согласие надо, если требуется конвертация в другую иностранную валюту.Указ вступает в силу со дня официального опубликования, подписан главой государства "в целях создания условий для проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности".
https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:22 06.02.2023 (обновлено: 19:01 06.02.2023)
Некоторых экспортеров освободили от обязательной продажи валютной выручки
Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин освободил
от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Предоставить юридическим лицам - резидентам (российским экспортерам), которые непосредственно осуществляют передачу нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам) товаров, поступивших от иных юридических лиц - резидентов (российских поставщиков) на основании договоров поставки, заключенных между российскими экспортерами и российскими поставщиками во исполнение межправительственных соглашений, право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов..., на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты", - говорится в документе.
Также в указе отмечается, что перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи иностранной валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика на перевод таких денежных средств. Такое же согласие надо, если требуется конвертация в другую иностранную валюту.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования, подписан главой государства "в целях создания условий для проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности".