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Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/vagner-1850088979.html
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 06.02.2023
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией
Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:44
2023-02-06T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. "Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, парламент также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". "За" проголосовали 336 депутатов. Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
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в мире, украина, верховная рада украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, ЧВК "Вагнер"
16:44 06.02.2023
 
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией

Депутат Железняк: Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, парламент также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". "За" проголосовали 336 депутатов.
Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.
Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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