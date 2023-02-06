https://ria.ru/20230206/vagner-1850088979.html

Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией

Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 06.02.2023

Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией

Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:44

2023-02-06T16:44

2023-02-06T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. "Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, парламент также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". "За" проголосовали 336 депутатов. Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.

https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849447193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины, чвк "вагнер"