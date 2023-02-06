https://ria.ru/20230206/vagner-1850088979.html
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 06.02.2023
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией
Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:44
2023-02-06T16:44
2023-02-06T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843856942_0:0:3594:2022_1920x0_80_0_0_3854c5ad6f923850b37043cbf2bfcdc6.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. "Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, парламент также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". "За" проголосовали 336 депутатов. Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849447193.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843856942_863:0:3594:2048_1920x0_80_0_0_9cbc9a049ebd9e23f1e0fba376b3502e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, ЧВК "Вагнер"
Рада признала группу "Вагнер" преступной организацией
Депутат Железняк: Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости.
Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил
в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, парламент также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". "За" проголосовали 336 депутатов.
Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.
Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.