https://ria.ru/20230206/vagner-1850022622.html

Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении

Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении - РИА Новости, 06.02.2023

Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении

Подразделения группы "Вагнер" продолжают продвижение на соледарском направлении, сейчас бои идут в районе населенных пунктов Раздоловка, Красная Гора и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:45

2023-02-06T13:45

2023-02-06T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

соледар

артемовский

денис пушилин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продолжают продвижение на соледарском направлении, сейчас бои идут в районе населенных пунктов Раздоловка, Красная Гора и Парасковиевка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "На соледарском направлении подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают движение в западном направлении, бои продолжаются в районе населенного пункта Раздоловка. Бои и атакующие мероприятия со стороны ЧВК "Вагнер" также идут в окрестностях Красной Горы, Парасковиевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Село Раздоловка находится в 12 километрах от города Соледар. Населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка расположены между Артемовском и Соледаром.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

артемовский

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в мире, донецкая народная республика, соледар, артемовский, денис пушилин