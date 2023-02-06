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Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/vagner-1850022622.html
Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении
Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении
Подразделения группы "Вагнер" продолжают продвижение на соледарском направлении, сейчас бои идут в районе населенных пунктов Раздоловка, Красная Гора и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:45
2023-02-06T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
артемовский
денис пушилин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продолжают продвижение на соледарском направлении, сейчас бои идут в районе населенных пунктов Раздоловка, Красная Гора и Парасковиевка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "На соледарском направлении подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают движение в западном направлении, бои продолжаются в районе населенного пункта Раздоловка. Бои и атакующие мероприятия со стороны ЧВК "Вагнер" также идут в окрестностях Красной Горы, Парасковиевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Село Раздоловка находится в 12 километрах от города Соледар. Населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка расположены между Артемовском и Соледаром.
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донецкая народная республика
соледар
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в мире, донецкая народная республика, соледар, артемовский, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Соледар, Артемовский, Денис Пушилин
13:45 06.02.2023
 
Пушилин рассказал о продвижении бойцов "Вагнера" на Соледарском направлении

Пушилин: бойцы "Вагнера" ведут бои в районе Раздоловки, Красной Горы и Парасковиевки

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продолжают продвижение на соледарском направлении, сейчас бои идут в районе населенных пунктов Раздоловка, Красная Гора и Парасковиевка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На соледарском направлении подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают движение в западном направлении, бои продолжаются в районе населенного пункта Раздоловка. Бои и атакующие мероприятия со стороны ЧВК "Вагнер" также идут в окрестностях Красной Горы, Парасковиевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Село Раздоловка находится в 12 километрах от города Соледар. Населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка расположены между Артемовском и Соледаром.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСоледарАртемовскийДенис Пушилин
 
 
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